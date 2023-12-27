Ботокс чи кератин: Яку процедуру для волосся обрати

Коли справа доходить до вибору між ботоксом для волосся і кератином, розуміння відмінностей в їх ключових сторонах має важливе значення. UAportal розповідає про кожну з процедур, щоб полегшити ваш вибір.

Порівняння вартості

Процедури з ботоксом зазвичай коштують дорожче, ніж процедури з кератином, оскільки процес і продукти, що використовуються в таких процедурах, є більш складними і дорогими. Хоча кератинові процедури можуть вимагати частішого оновлення, вони часто є більш бюджетним варіантом для догляду за волоссям.

Ефективність і довговічність

Якщо порівнювати ботокс для волосся з кератином з точки зору ефективності та стійкості, то ботокс має миттєвий ефект і забезпечує більш гладке та блискуче волосся. Однак результат може триматись не так довго, як після кератинових процедур. Кератин зменшує пухнастість і робить волосся більш слухняним.

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Процес застосування

Ботокс передбачає використання спеціалізованої формули, яку наносять на волосся, залишають діяти, а потім термічно запечатують у кутикулу волосини. Цей процес коротший і менш складний, ніж процедура кератинового відновлення, яка вимагає більше часу і в деяких випадках передбачає використання формальдегіду.

Подальший догляд та підтримка

Процедури з ботоксом вимагають мінімального догляду і дозволяють мити волосся одразу після процедури. Кератинове лікування передбачає певний період очікування перед миттям волосся і, як правило, вимагає використання спеціальних засобів по догляду за волоссям для підтримання ефекту.

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