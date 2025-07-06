Борщ за улюбленим рецептом
Борщ! Його знає весь світ, і кожен українець ним пишається!
У кожного свій рецепт. У мене теж є улюблений. Саме за цим рецептом я готую борщ у своїх ресторанах, на приватних вечерях за кордоном, на офіційних заходах та вдома для рідних. І один з моїх секретів - затірка з сала.
ІНГРЕДІЄНТИ:
60 г моркви
100 г цибулі
40 г стебло селери
30 г перець болгарський
50 рослинної олії
240 г буряка
380 г томати пелаті (у власному соці)
5 г яблучного або винного оцту
1500 г (1800г) бульйону
200 г капусти білокачанної
200 г картоплі
200 г квасолі відвареної
лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перець, трохи підкопченої паприки та перцю чилі
сіль
20-25 г цукру
50 г сала
20 г часнику
зелень петрушки та цибулі
сметана
ГОТУЄМО:
- обов’язково заздалегідь готуємо насичений бульйон. Я готую на яловичих реберцях (ви можете обирати на свій смак)
- усі овочі нарізаю вручну напівсоломкою, тобто за формою це пів сірника. Щоб борщ не був схожим на кашу, а овочі зручно поміщалися в ложку й не бризкали червоними плямами довкола
- ставлю на вогонь бульйон і додаю сіль, цукор, лавровий лист, сухий орегано, мелені духмяний та чорний перці, чилі та паприку, за бажанням і доводжу до кипіння.
- додаю підсмажку з моркви та цибулі чекаю закипання.
- додаю картоплю подрібнену кубиком 1/1см і даємо закипіти
- тепер кладу буряк з томатами, відварену квасолю, перемішую й одразу додаю капусту!
Готуємо затірку з сала. Подрібнюю сало з часником, можна у блендері. І коли знімаю борщ з вогню вкидаю затірку з сала. Перемішую, та доводжу до смаку, додаючи солі та цукру.
А як борщ готують у вашій родині?