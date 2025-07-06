Борщ за улюбленим рецептом

Борщ! Його знає весь світ, і кожен українець ним пишається!

У кожного свій рецепт. У мене теж є улюблений. Саме за цим рецептом я готую борщ у своїх ресторанах, на приватних вечерях за кордоном, на офіційних заходах та вдома для рідних. І один з моїх секретів - затірка з сала.

ІНГРЕДІЄНТИ:

60 г моркви

100 г цибулі

40 г стебло селери

30 г перець болгарський

50 рослинної олії

240 г буряка

380 г томати пелаті (у власному соці)

5 г яблучного або винного оцту

1500 г (1800г) бульйону

200 г капусти білокачанної

200 г картоплі

200 г квасолі відвареної

лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перець, трохи підкопченої паприки та перцю чилі

сіль

20-25 г цукру

50 г сала

20 г часнику

зелень петрушки та цибулі

сметана

ГОТУЄМО:

обов’язково заздалегідь готуємо насичений бульйон. Я готую на яловичих реберцях (ви можете обирати на свій смак)

усі овочі нарізаю вручну напівсоломкою, тобто за формою це пів сірника. Щоб борщ не був схожим на кашу, а овочі зручно поміщалися в ложку й не бризкали червоними плямами довкола

ставлю на вогонь бульйон і додаю сіль, цукор, лавровий лист, сухий орегано, мелені духмяний та чорний перці, чилі та паприку, за бажанням і доводжу до кипіння.

додаю підсмажку з моркви та цибулі чекаю закипання.

додаю картоплю подрібнену кубиком 1/1см і даємо закипіти

тепер кладу буряк з томатами, відварену квасолю, перемішую й одразу додаю капусту!

Готуємо затірку з сала. Подрібнюю сало з часником, можна у блендері. І коли знімаю борщ з вогню вкидаю затірку з сала. Перемішую, та доводжу до смаку, додаючи солі та цукру.

А як борщ готують у вашій родині?