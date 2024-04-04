Боротьба з негативом: прості шляхи позбутися поганої енергії вдома

Ви часто відчуваєте втому чи пригніченість у власній оселі? Це може бути ознакою того, що у вашому просторі затримується негативна енергія. UAportal підготував кілька корисних порад про те, як очистити енергетику у вашій квартирі.

Повне прибирання

Регулярне прибирання має важливе значення для підтримки сприятливої атмосфери. Почніть з відкриття всіх вікон у квартирі, щоб забезпечити циркуляцію свіжого повітря.

Переберіть усі старі, зламані чи невикористовувані речі та викиньте їх. Цей процес фізичного очищення допоможе усунути застійну енергію у вашому просторі.

Сила вогню

Запалювання свічок – популярний метод очищення житлового простору від негативу. Запаліть білу свічку і почніть від вхідних дверей, рухаючись проти годинникової стрілки по всій квартирі. Виконуючи цей ритуал, подумки шукайте захисту і торкайтеся стін і кутів.

Якщо полум'я свічки поводиться незвично, наприклад, мерехтить або потріскує, проведіть більше часу в цьому місці. Після завершення ритуалу очищення загасіть свічку, в кращому випадку – надворі, або закопайте її в землю. Як варіант, ви можете використовувати ароматичні свічки або пахощі, які створюють заспокійливу атмосферу і допомагають розслабитися.

Вечірній передзвін для гармонії

Зберіть усю родину і проведіть цей ритуал ввечері. Використовуючи металевий дзвіночок, почніть від вхідних дверей і рухайтеся проти годинникової стрілки через кожну кімнату.

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Дзвоніть у дзвіночок по всьому приміщенню, звертаючи увагу на місця, де звук коливається або розсіюється. Продовжуйте бити в дзвоник в цих місцях, поки вібрації не будуть резонувати чітко і гармонійно.

Вплив солі

Сіль відома своїми очисними властивостями. Зробіть розчин, змішавши 5–7 столових ложок солі з 5 літрами води, і перелийте його в пляшку з розпилювачем.

Розпиліть цей розчин по всій квартирі або розставте ємності з сіллю в кутах і затишних місцях. М'які меблі та килими посипте сіллю і залиште на годину, перш ніж пилососити або чистити щіткою. Крім того, ви можете розсипати по щіпці солі в кожному кутку, підмітаючи її вранці і змиваючи в унітаз.

Щоб запобігти поверненню негативної енергії, посипайте сіллю біля порога під час кожного прибирання.

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