Боротьба з мурахами: що робити, аби шкідники не з'явилися в теплиці

З наближенням тепла мурахи стають все більш поширеною проблемою. UAportal підготував кілька перевірених і ефективних лайфхаків, які допоможуть не допустити потрапляння комах у теплицю.

Натуральні засоби

Для того, щоб мурашки не проникли в теплицю самотужки, можна розсипати корицю навколо точок входу в неї. Сильний аромат прянощів відлякує комах.

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Також розміщення цитрусових шкірок навколо теплиці може відлякати мурашок. Адже вони, як правило, не люблять та уникають запаху цих фруктів.

Герметизація та ущільнення

Практичний підхід до захисту теплиці від мурах полягає в тому, щоб закрити всі щілини та отвори в конструкції замазкою. Таким чином, вони не матимуть легкого доступу до теплиці.

Зверніть увагу на вікна, двері та будь-які щілини у фундаменті. Цей метод не тільки захищає від комах, але й допомагає підтримувати внутрішню температуру в теплиці.

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