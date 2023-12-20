Понад 60 років на ринку: Топ-5 фактів про ляльку Барбі

Лялька Барбі залишається впливовою іконою в індустрії іграшок вже понад шість десятиліть, відображаючи еволюцію ролі жінок та формуючи культурні перспективи. UAportal підготував декілька фактів про цю легендарну ляльку.

Історія

Барбі – модна лялька, яку випускає американська іграшкова компанія Mattel, Inc. з березня 1959 року. Натхненна тим, як її донька Барбара гралася з паперовими ляльками та уявляла їх у дорослих ролях, Рут Гендлер, засновниця компанії Mattel, усвідомила бажання дівчаток мати ляльку, яка б уособлювала дорослість.

Ідея призвела до створення тривимірної ляльки, яку можна одягати. Винахід Рут ознаменував значний поворотний момент у відході іграшкової індустрії від традиційних ляльок.

Вплив на культуру

Барбі дебютувала на Американському міжнародному іграшковому ярмарку в 1959 році. Протягом багатьох років, вона була культурною іконою, віддзеркалюючи різні соціальні та модні тенденції в різні періоди часу. Відображаючи мінливу природу жіночності та еволюцію ролі жінки в суспільстві, Барбі мала вплив на маркетинг, рекламу та просування модних тенденцій і стилю життя.

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Стилі та кар'єри

Одним з найбільш примітних фактів про Барбі є її універсальність – понад 200 професій, що відповідають інтересам сучасних дівчат і забезпечують різноманітну гру уяви. За час свого існування лялька зазнала частих косметичних змін і перевтілень, щоб відповідати останнім модним тенденціям, що дозволяє їй залишатися сучасною та інклюзивною. Це відображає еволюцію концепції жіночності та кар'єри, водночас виділяючи її як позачасовий символ універсальності.

Охоплення інклюзії

У 2020 році компанія Mattel випустила нові ляльки з вітіліго, безволосою головою та протезом кінцівки, що відображає прихильність компанії до інклюзивності. З часом розмаїття ляльок Кена і Барбі розширилося, з'явилися різні відтінки шкіри, типи фігур і додаткові дизайни.

Технічно підковані досягнення

Барбі відображає наш швидкозмінний технологічний світ. Вона продовжує йти в ногу з часом і просувати методологію STEM. З випуском "Інженера робототехніки Барбі" серед інших інновацій, Барбі продовжує надихати на творчі ігри з акцентом на сучасні технології.

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