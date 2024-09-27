Безкоштовний відпочинок у таборі для дітей військовослужбовців. Заїзди з вересня по грудень 2024 року

Програми для дітей військовослужбовців та інших вразливих категорій дають можливість отримати психологічну підтримку, оздоровитися та відволіктися від тривог. Дитячий кемп психологічної підтримки "Маячки" від СОС Дитячі містечка вже відкрив форму для реєстрації. Про це на своєму сайті написала платформа Ветеран. Хто та як може потрапити до двотижневої зміни, з вересня по грудень, розповідає UaPortal.

Де розташовано табір "Маячки"

Кемп розташовано в мальовничому селищі Горбок, Іршавського р–ну, Закарпатської області. Населений пункт розташовано всього у 18 км від Мукачева. Огорнуте в зелені ліси селище має дві водойми та досить великі зелені території для відпочинку посеред природи.

В програму табору включені майстер-класи та багато ігор на свіжому повітрі. Джерело: https://www.facebook.com/СОС Дитячі Містечка Україна В програму табору включені майстер-класи та багато ігор на свіжому повітрі. Джерело: https://www.facebook.com/СОС Дитячі Містечка Україна

Умови заповнення заявки до табору

Щоб заповнити онлайн–заявку до табору дитина має бути у віці від 7 до 17 років та мати відповідні підстави:

діти з деокупованих територій;

діти з родин внутрішньо переміщених осіб, які перемістились в іншу область протягом декількох останніх місяців;

діти військовослужбовців та волонтерів;

діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

діти опікунів і усиновителів;

діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії

діти з інвалідністю, особливостями розвитку (дитина має бути автономна та не потребувати додаткового супроводу тьютерів, медичної підтримки).

Також на своїй сторінці у Facebook адміністрацією табору зазначено, що право першочерговості отримують діти, які виїхали протягом останніх 10–ти місяців з окупованих територій, мешкають на нещодавно деокупованих територіях та не відвідували табору психологічної підтримки у сезоні 2022-2023 (можлива повторна участь при наявності вільних місць).

Ще однією умовою для перебування у безкоштовному кемпі стане самостійний довіз дітей до точки збору групи у м. Мукачево.

Табір ''Маячки'' розташовано посеред мальовничої природи та карпатських просторів. Джерело: https://www.facebook.com/СОС Дитячі Містечка Україна Табір ''Маячки'' розташовано посеред мальовничої природи та карпатських просторів. Джерело: https://www.facebook.com/СОС Дитячі Містечка Україна

Осінньо–зимові зміни у таборі "Маячки" – як записатися

Ви повинні вибрати необхідний вам період для заповнення форми-реєстрації. В сезоні 2004 року заплановані такі зміни:

5 вересня – 18 вересня;

22 вересня – 5 жовтня;

13 жовтня – 26 жовтня;

30 жовтня – 12 листопада;

20 листопада – 3 грудня;

7 грудня – 20 грудня.

Після вибраного вами бажаного періоду ви можете переходити до заповнення заявки онлайн-реєстрації. Якщо ваша заявка буде затверджено по всім критеріям, про участь у заїзді вас повідомлять листом на емейл за два – три тижні до початку.

В програму табору включені веселі оздоровчі процедури. Джерело: https://www.facebook.com/СОС Дитячі Містечка Україна В програму табору включені веселі оздоровчі процедури. Джерело: https://www.facebook.com/СОС Дитячі Містечка Україна

У програмі дитячого табору "Маячки"

В програму дитячого табору включено:

психологічні тренінги за віковою категорією;

багато ігор на свіжому повітрі та тімбілдінг;

творчі заняття;

сезонні розваги (походи до лісу восени, екскурсії, катання на лижах та сноубордах взимку тощо).

Триразове харчування та комфортне проживання входять до програми табору. З дітьми працюють досвідчені та креативні вожаті. За період перебування в кемпі, діти знайдуть багато друзів, надихаються свіжим карпатським повітрям, отримують нові знання та навички, та відчують знову радість життя. Відгуки та інформацію про табір можна почитати на сторінці кемпу в Facebook.

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