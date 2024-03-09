BenQ представляє 4K-монітор для користувачів Mac: що відомо про новинку

Компанія BenQ разом з MSI представила на ринку абсолютно новий монітор. Відома як BenQ PD3225U, ця модель була спеціально розроблена для задоволення потреб користувачів Mac. UAportal розповів, що монітор з 32-дюймовою IPS-панеллю чорного кольору може похвалитися роздільною здатністю 4K (3840×2160p) і співвідношенням сторін 16:9.

Однією з ключових особливостей BenQ PD3225U є антивідблискове покриття, що забезпечує відмінну видимість за різних умов освітлення. Крім того, монітор має контрастність 2000:1 і стандартну частоту оновлення екрана 60 Гц. Важливо, що він також підтримує HDR, включаючи технології HDR10 та Display HDR 400.

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З погляду можливостей підключення, BenQ PD3225U забезпечує зручність і універсальність. Він оснащений портом USB-C, здатним забезпечити вихідну потужність 85 Вт, а також роз'ємами DisplayPort 1.4 і HDMI 2.0. Крім того, монітор оснащений вбудованими динаміками, які покращують загальний користувацький досвід.

Для тих, хто зацікавлений у придбанні цього надсучасного монітора, він вже доступний для покупки на Amazon. Ціна на BenQ PD3225U встановлена на рівні $1,099.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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