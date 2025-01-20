Духмяні пампушки з часником: рецепт української страви

Українські Пампушки.

Духмяні, рум’яні та з часником і зеленню - вони будуть дражнити вас і усю родину, поки ви їх не з’їсте.

А ось і рецепт:

150г молока

150г води

24 г свіжих дріжджів (8 якщо сухі)

70г цукру

100г борошна

1 яйце

400-430г борошна

5г солі

40 г олії або теплого вершкового масла

зелень, часник

1 жовток на помазку!

Олія для рук та форми

Змішуємо воду і молоко і трохи підігріваємо - але дуже важливо, щоб температура була не вище 38 градусів, додаємо цукор, дріжджі і частину борошна, перемішуємо і даємо підійти хвилин 20, накривши рушником.

Часто я ставлю просто у вимкнену теплу духовку - тісто має підходити в теплому місці.

далі додаю яйце та іншу частину борошна, вимішую тісто і даю йому підійти ( знову в теплому місці)

у тісто вмішую рослинну олію, ділю тісто на шматочки приблизно по 60г, формую з них кульки і кладу в змащену також олією форму і знову ставлю підійти в тепле місце - це хвилин 30-45.

жовток трохи розбавляю водою, додаю дрібку цукру і добре змащую верх пампушки, що підійшли

випікаю 25-30 хвилин при температурі 185 градусів до рум’яності !

одразу гарячими змащую нарізаною зеленою з часником, олією, дрібкою солі і ложкою води

Даю остигнути і потім вже куштуємо! Ви ж також їх обожнюєте?

Смачного любі.