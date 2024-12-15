Апельсинове печиво: ніжний та ароматний новорічний смаколик

Що може бути краще за аромат апельсинів та ніжне пісочне печиво? Це ідеальний вибір для затишного вечора з близькими.

Інгредієнти:

• Масло – 80 г;

• Борошно – 170 г;

• Цукор – 40 г;

• Яйце – 1 шт;

• Апельсини – 2 шт;

• Цукор – 2 ст.л;

• Чорний шоколад – 150 г.

Процес приготування:

1. У великій мисці змішайте м’яке масло, цукор та яйце. Перемішайте вінчиком до однорідної консистенції.

Додайте борошно, замісіть тісто, замотайте його в харчову плівку та залиште в холодильнику на 30-40 хвилин.

2. Наріжте апельсини тонкими слайсами. Викладіть їх в один шар на сковорідку, посипте цукром. Протушкуйте на повільному вогні, поки скибочки змінять колір.

Потім викладіть на пергамент і відправте в розігріту до 170° духовку на 5-10 хвилин, щоб трохи підсушилися.

3. Дістаньте тісто з холодильника, розкачайте його і виріжте круглі форми. Зверху викладіть апельсинки. Відправте на деко, застелене пергаментом і випікайте при температурі 170-180° до рум’яності.

4. Розтопіть чорний шоколад. Остигле печиво занурте однією стороною в шоколад і дайте йому застигнути.