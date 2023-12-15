Альтернатива дорогих хімічних засобів: Як використати сіль під час прибирання

Сіль не лише використовується у промислових процесах, таких як виробництво соди та хімікатів, вона також виявляється неймовірно універсальною у різних домашніх завданнях з прибирання.

Використовуючи сіль, ви можете спростити свою рутину прибирання, не покладаючись на дорогу побутову хімію. UAportal підготував чотири несподівані способи використання солі у прибиранні.

1. Прочищення каналізації

У відчайдушні моменти, коли ви стикаєтеся зі стійким засміченням, звичайна кухонна сіль може прийти на допомогу, коли спеціалізовані засоби для прочищення труб ніде не знайти. Створіть потужний розчин, змішавши одну склянку харчової соди з чвертю склянки солі.

Ретельно перемішайте ці два інгредієнти, перш ніж залити суміш у проблемний злив. Після цього влийте в трубу пів склянки висококонцентрованого оцту і залиште його приблизно на 30 хвилин. На завершення залийте в каналізацію велику кількість окропу, щоб ефективно змити засмічення.

2. Усунення запаху взуття

Набридло боротися зі стійким запахом у взутті? Проста сіль може виявитися ефективним засобом. Покладіть невеликі пакетики з сіллю всередину взуття і залиште на три-чотири години. Сіль ефективно поглине неприємні запахи.

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3. Боротьба з винними плямами

Коли на вашій скатертині або одязі з'являються плями від вина, не хвилюйтеся – сіль допоможе. Почніть з посипання солі безпосередньо на забруднену ділянку. Залиште тканину в холодній воді приблизно на 30 хвилин, потім виперіть її з господарським милом, як зазвичай. Для великих плям рясно засипте уражену ділянку сіллю і залиште її на сім-вісім годин. Після цього струсіть сіль і продовжуйте прання.

4. Знежирення плити

Відмивання стійкого жиру та кіптяви з плити може бути важким завданням. Однак сіль може значно полегшити цю роботу. Просто посипте сіллю брудну поверхню плити. Сіль діє як абсорбент, вбираючи будь-які застарілі олії та рідини. Це розчиняє стійкі плями, дозволяючи легко видалити їх під час наступного чищення.

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