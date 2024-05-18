AirPods Pro отримають режим слухового апарату в iOS 18: що відомо про функцію

Apple планує представити нову функцію для користувачів AirPods Pro у майбутньому оновленні iOS 18. UAportal розповів, що за словами журналіста Марка Гурмана, Apple додасть до бездротових навушників функцію слухових апаратів. Очікується, що це нововведення буде доступне спеціально для другого покоління.

Майбутнє оновлення iOS 18 має стати значною подією в історії системи Apple. Окрім інтеграції режиму слухового апарату, прошивка міститиме важливі доповнення.

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Найцікавішим нововведенням є впровадження крос-платформного стандарту обміну повідомленнями RCS. Крім того, користувачі можуть очікувати на вдосконалений голосовий помічник Siri, який використовує технологію генеративного штучного інтелекту, щоб забезпечити ще більш просунуту взаємодію.

Ці розробки свідчать про те, що Apple прагне до постійних інновацій та покращення загального користувацького досвіду як для AirPods Pro, так і для користувачів iPhone. Довгоочікуване оновлення iOS 18 відкриє нові можливості функціональності та зручності.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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