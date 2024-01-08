9 народних повір'їв про постільну білизну: Що варто знати

Постільна білизна та сон здавна пов'язані з різними забобонами та віруваннями. Від передбачення гостей і приємних новин до символіки фінансового прибутку або пошуку кохання – ось дев'ять народних повір'їв про постільну білизну, які підготував UAportal.

1. Білизна, висушена вітром

За народними повір'ями, якщо свіжовипрану постільну білизну сушать на вулиці, а вітер розвіює її, то це є ознакою частих гостей або радісних новин у домі.

2. Ґудзик у мішку з постільною білизною

У деяких традиціях знаходження ґудзика в мішку при купівлі нової постільної білизни вважається ознакою того, що незабаром ви зустрінете свого супутника життя. Для сімей ця знахідка обіцяє потенційне поповнення в родині або довгоочікувані фінансові надходження.

3. Постільна білизна з невеликими дефектами або затяжками

Вважається, що наявність невеликих дефектів або затяжок на щойно придбаній постільній білизні означає майбутні матеріальні задоволення і маленькі моменти щастя.

4. Мураха під час зміни постільної білизни

Вважається, що виявлення мурахи на ліжку під час зміни білизни символізує швидкий переїзд до нового будинку або майбутню довгу подорож.

5. Простирадла або подушки падають на підлогу

Якщо простирадла або подушки зісковзують з ліжка і падають на підлогу, це вважається поганою прикметою, яка вказує на можливість майбутніх проблем або розбіжностей з партнером.

6. Павутиння на ліжку

Несподівано натрапити на павутиння на своєму ліжку вважається ознакою удачі та успіху в справах, які наразі перебувають на стадії планування. Цей символ вказує на те, що шлях попереду ясний і веде до процвітання, мотивуючи людей впевнено йти до своєї мети.

7. Маленькі кольорові плями на білизні

Вважається, що помітити невеликі кольорові плями після прання постільної білизни віщує появу яскравих і цікавих подій у житті. Це повір'я натякає на несподіваний прихід приємних сюрпризів і можливостей, які привнесуть в повсякденне існування азарт і яскравість.

Читайте також: Навіщо люди стукають по дереву, щоб не наврочити: народні прикмети

8. Сплутана постільна білизна після прання

Якщо постільна білизна після прання заплутується, вважається, що це означає потенційні труднощі або плутанину у стосунках з близькими людьми.

9. Плями від їжі чи напоїв на постільній білизні

Випадкове забруднення постільної білизни плямами від їжі або напоїв вважається сигналом про наближення екстравагантного і святкового застілля. Це повір'я говорить про те, що на нас чекає щедре святкове частування або радісна подія, що спонукає людей готуватися до чудового і поблажливого відпочинку.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!