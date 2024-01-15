8 речей, які притягують в дім негативну енергетику: Народні прикмети

У наших домівках ми несвідомо накопичуємо певні предмети, які можуть ненавмисно притягувати негативну енергію і приносити неприємності в наше життя. Важливо визначити і прибрати ці предмети з житлового простору, щоб підтримувати гармонійне середовище. UAportal розповідає, яких речей краще уникати, щоб запобігти можливим неприємностям.

1. Бите скло та дзеркала

Незалежно від того, чи мають вони невеликі тріщини або осколки, краще не тримати вдома бите скло або дзеркальні предмети. Ці предмети, як правило, несуть негативну енергетику і можуть притягувати неприємності.

2. Старий одяг

Попрощайтеся зі старим одягом без вагань. Зберігання його вдома може негативно вплинути на ваше здоров'я, оскільки старий одяг має властивість накопичувати і утримувати негативну енергію.

3. Сміття в сумочках чи кишенях одягу

Не тримайте непотрібний мотлох, наприклад, старі квитанції, обгортки від цукерок або випадкові папірці, у своїх сумочках чи кишенях одягу. Такий неорганізований підхід може порушити порядок у ваших справах і призвести до неприємних наслідків.

4. Несправна техніка

Несправна техніка у вашому домі може негативно вплинути на особистісний ріст і розвиток. Бажано негайно полагодити або замінити їх, щоб підтримувати позитивне середовище проживання.

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5. Особисті речі померлих людей

Краще утриматися від зберігання особистих речей померлих людей у вашому домі. Такі речі можуть нести негативну енергетику, яка може вплинути на ваше фізичне та психічне здоров'я.

6. Старе взуття

Так само як і старий одяг, важливо вчасно позбутися зношеного взуття. Таким чином ви запобігаєте накопиченню негативної енергії.

7. Непрацюючий годинник

Непрацюючий годинник може негативно вплинути на ваші фінансові справи. Викидайте будь-які зламані годинники, щоб уникнути будь-яких фінансових невдач або перешкод.

8. Порожні пляшки

Намагайтеся тримати порожні пляшки подалі від дому, оскільки вони часто асоціюються з принесенням бідності у ваше життя.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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