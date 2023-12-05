8 продуктів, які не варто зберігати в холодильнику

Коли справа доходить до збереження свіжості продуктів, ви можете інстинктивно помістити все в холодильник. Однак не всі фрукти та овочі добре зберігаються в прохолоді. UAportal розповідає, які продукти краще зберігати при кімнатній температурі.

1. Мед

Хоча мед ідеально поєднується з гарячим молоком, сніданками та десертами, його не можна зберігати в холодильнику. Адже це може призводить до того, що він стане надто твердим і втратить свій смак.

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Замість цього зберігайте мед при кімнатній температурі в герметичному контейнері далі від прямих сонячних променів. Ви також можете розглянути можливість зберігання меду в погребі чи підвалі при температурі близько 15 градусів за Цельсієм.

2. Оливкова олія

Хоча може виникнути спокуса поставити пляшки оливкової олії в холодильник, цього краще уникати. Холодні температури призводять до того, що оливкова олія швидко прогіркне, загусне і втратить свій смак. У деяких випадках охолоджена оливкова олія може виглядати каламутною.

Однак вона все одно безпечна для споживання і відновлює свою прозорість при нагріванні. Зберігайте оливкову олію в пляшках або каністрах з темного скла подалі від світла, підтримуючи кімнатну температуру для чудового аромату і смаку.

3. Цибуля та часник

Щоб зберегти насичений смак і запобігти передчасному псуванню, цибулю і часник не можна зберігати в холодильнику. Холодні умови прискорюють гниття та зменшують їхні ароматичні властивості. Замість цього зберігайте ці овочі в прохолодному, темному і сухому місці. Не використовуйте целофанові пакети для цибулі, оскільки вони можуть запотівати і сприяти гниттю. Часник можна зберігати в керамічному посуді з кришкою або в паперовому пакеті.

4. Хліб

Холодні температури спричиняють окислення, внаслідок чого молекули крохмалю у хлібі вивільняють воду і стають липкими та несмачними. Оптимальне зберігання свіжого хліба – в неглазурованому керамічному або глиняному горщику при кімнатній температурі близько 18 градусів за Цельсієм.

5. Авокадо

Хоча кремовий м'якуш авокадо дуже смачний сам по собі або в гуакамоле, недозрілі авокадо не можна зберігати в холодильнику. Холодні температури перешкоджають процесу дозрівання і впливають на смак. Найкраще зберігати авокадо при кімнатній температурі, поки вони не досягнуть бажаної стиглості.

6. Помідори

Для тривалого збереження смаку помідори краще зберігати при температурі від 12 до 16 градусів за Цельсієм. Надзвичайно низькі температури погіршують їхній смак, тоді як високі температури прискорюють процес гниття. Помідори також полюбляють тінь і підвищену вологість, тому уникайте прямих сонячних променів, оскільки вони прискорюють процес дозрівання.

7. Картопля

Ідеальним місцем для зберігання картоплі є прохолодне, сухе і добре захищене місце, наприклад, підвал або комора. Не рекомендується зберігати картоплю в холодильнику, оскільки це може зробити її борошнистою і призвести до перетворення крохмалю на цукор. Після покупки перекладіть картоплю в тканинний мішок або накрийте її папером у коморі, щоб запобігти передчасному зморщуванню та позеленінню.

8. Манго

Недостиглі манго не можна зберігати в холодильнику, оскільки низькі температури різко уповільнюють процес дозрівання і збільшують ризик псування. Замість цього покладіть їх при кімнатній температурі разом з іншими фруктами, такими як яблука та банани. Щоб прискорити дозрівання, покладіть незріле манго в паперовий пакет разом зі стиглим яблуком.

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