7 очевидних ознак раптових морозів: Народні прикмети

З настанням зими заморозки не є рідкістю. Щоб допомогти вам передбачити можливі морозні ночі, UAportal підготував сім очевидних ознак, на які варто звернути увагу згідно з народними прикметами.

1. Тихий вечір

Коли погода залишається безвітряною і температура падає до +4 градусів, це свідчить про те, що вночі можуть бути заморозки.

2. Ясне небо

Якщо вдень небо ясне, а ввечері стає надзвичайно холодно, будьте готові до можливих морозів.

3. Місяць з гало

Гало навколо місяця може служити надійним попереджувальним знаком, що свідчить про те, що наближається мороз.

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4. Червоне полум'я

Зверніть увагу на джерела тепла. Колір полум'я може дати уявлення про майбутні погодні умови вночі.

5. Сонний кіт

Слідкуйте за котами. Якщо кішка не бажає виходити на вулицю після заходу сонця, це може бути інстинктивною реакцією на наближення холоду.

6. Ворона ховає дзьоб

Уважно стежте за поведінкою місцевих ворон. Якщо ворона засовує дзьоб під крило, то це знак, що наближаються морози.

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