6 способів привернути удачу та щастя: Народні вірування

У своєму прагненні до більшого щастя та удачі в житті ми часто шукаємо способи покращити свої обставини та запросити удачу у своє життя. UAportal розповів про шість несподіваних речей, які, як вважається, привертають щастя.

Підкова

Підкова здавна вважається символом щастя і процвітання. Її походження можна простежити ще в Стародавній Русі, де люди твердо вірили, що підвішування підкови відкритими кінцями догори над дверними отворами забезпечує надійний захист від бід і нещасть.

Схожість металевої підкови з рогами надавала їй додаткової символічної сили, захищаючи домівку від зла та негативу. Прийнявши цю традицію, ви також можете стати щасливим.

Дракон

У європейському фольклорі дракони історично асоціюються зі злом, їх зображують як безжальних і лютих істот. Однак у китайській культурі дракони символізують удачу, уособлюючи такі якості, як сила, мужність і доброзичливість.

Щасливі числа

Згідно з принципами фен-шуй, певні числа мають щасливе значення, а інші – ні. У Китаї число "4" має несприятливий відтінок через схожість у вимові зі словом "смерть". Відповідно, комбінації з цифрою "4", такі як 14, 34 і 74, вважаються нещасливими.

І навпаки, вважається, що такі числа, як 1, 6, 7, 8 і 9 приносять щастя. Число вісім, зокрема, асоціюється з фінансовим процвітанням. Дехто вважає, що використання цих сприятливих чисел, наприклад, "8" в адресі або номерному знаку автомобіля, може привернути позитивні матеріальні результати.

Манекі-неко

Манекі-неко, фігурка кота з піднятою лапою, що походить з Японії, поширилася в різних будинках, кафе і магазинах. Вважається, що вона приносить удачу не лише власнику, але й клієнтам та гостям.

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Око пророка

У Туреччині існує повір'я, що об'єкти, які викликають захоплення, привертають увагу злих сил. Щоб захиститися від них, люди часто носять із собою око з блакитного скла, відоме як "Назар Бонкугу".

Промовляння слів "назар дегмесин" посилює захисний вплив цього талісмана від злих сил. Якщо його випадково розбити, вважається, що це око вже виконало своє призначення, захистивши від біди.

Монети

Монети з давніх часів символізували багатство, процвітання і навіть щастя. Вважалося, що метал сам по собі має силу захищати людину від нещасть і недоброзичливості. У Греції вкладання монети до рота померлого було ритуалом, який, за повір'ям, допомагав заспокоїти його душу і відігнати злих духів.

Сьогодні багато хто продовжує тримати вдома мішечок з монетами, вірячи, що їхня кругла форма слугує захисним бар'єром від негативу, що в кінцевому підсумку призводить до домашнього щастя і процвітання.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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