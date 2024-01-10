6 корисних лайфхаків з крохмалем, які вам потрібно знати

Крохмаль, який зазвичай використовується як загущувач у кулінарії, має неймовірні властивості, які виходять за межі кухні. UAportal розповідає про шість цікавих лайфхаків, які передбачають використання крохмалю.

1. Досягнення блискучих скляних поверхонь

Боретеся з розводами на скляних поверхнях навіть після використання дорогих миючих засобів? Позбавте себе клопоту з повторним миттям, просто додавши невелику кількість крохмалю до миючого засобу. Ви побачите, як розводи зникнуть.

2. Відновіть сяйво срібла

Відновіть блиск срібних прикрас без особливих зусиль. Приготуйте простий розчин, розчинивши крохмаль у воді, і замочіть у цій рідині срібні речі.

3. Усунення запаху взуття

Наповніть взуття великою кількістю крохмалю і залиште на кілька годин. Це допоможе позбутися неприємного запаху взуття.

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4. Видалення плям зі шкіряної куртки

Плями на шкіряній куртці не дають вам спокою? Насипте трохи крохмалю на проблемне місце і залиште на кілька годин. Побачите, як пляма швидко зникне.

5. Відновлення дерев'яних меблів

Відновіть зовнішній вигляд дерев'яних меблів за допомогою простого, але ефективного засобу. Зробіть пастоподібну суміш з води та крохмалю, а потім нанесіть її на меблі.

6. Боротьба з проблемами жирного волосся

Бракує часу на повноцінне миття голови? Втирайте невелику кількість крохмалю в корені кінчиками пальців і обережно розчісуйте волосся, у результаті ваше волосся перестане виглядати брудним.

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