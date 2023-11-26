5 мов світу, які складно опанувати

Такі мови, як англійська, іспанська та німецька, зазвичай вважаються доступними завдяки простішій граматиці та меншій кількості правил, але є й інші, які становлять значні труднощі навіть для носіїв мови. UAportal розповідає про найскладніші мови.

Арабська мова

Арабська – одна з найскладніших мов для вивчення. Навіть ті, хто має арабське походження, часто борються з її тонкощами. Початківців часто лякає арабське письмо, яке пишеться справа наліво. Крім того, кожна літера має чотири різні форми написання, залежно від позиції у слові. Мова також включає чотири різні тони вимови, а значення слова значною мірою залежить від контексту, що призводить до багатозначності.

Китайська мова

Незліченна кількість історій описує труднощі, пов'язані з оволодінням цією мовою, через те, що в Китаї існує понад сотню діалектів, багато з яких не є зрозумілими. Ситуація ускладнюється тим, що в китайській мові понад 80 000 ієрогліфів. Варіація одного штриха може повністю змінити значення, перетворюючи ієрогліф з простої літери на цілу фразу.

Угорська мова

Вона не має близької схожості з існуючими мовами, і приблизно 30% її словникового запасу є унікальними. Угорські слова значною мірою залежать від суфіксів, у понад 15 відмінках у яких вони видозмінюються відповідним чином. Нерідко одне слово може містити до 10 суфіксів.

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Українська мова

Вимова українських слів так, як вони написані, виявляється складною через незнайомість певних звуків для іноземців. Складність мови проявляється у великій кількості суфіксів, дієслівних форм та варіацій, а також у довільному порядку слів. В українській мові є сім відмінків і кожному слову присвоюється рід. Зміщення наголосу на інший склад може повністю змінити значення слова.

Естонська мова

Естонська мова серед європейських мов часто вважається однією з найскладніших. Іммігранти Естонії часто зізнаються, що їм важко опанувати цю мову без постійного перебування в естономовному середовищі. Мова має дванадцять відмінків, що супроводжуються численними винятками з правил відмінювання.

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