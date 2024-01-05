5 речей, які варто замінити на кухні в новому році: Корисні поради

Підтримка функціональної та гігієнічної кухні є пріоритетом для практичних домогосподарок. З часом певні предмети на кухні втрачають свою ефективність і створюють потенційні ризики для нашого здоров'я та повсякденного життя. UAportal розповів, що регулярно замінюючи ці п'ять необхідних предметів, ви зможете забезпечити безпечне та безперешкодне приготування їжі для своєї родини.

Кухонна дошка

Незалежно від матеріалу, навіть найякісніші кухонні дошки з часом накопичують мікротріщини та подряпини, створюючи сприятливе середовище для розмноження бактерій. Дерев'яні дошки схильні до цього, тоді як пластикові мають шорстку поверхню, що ставить під загрозу гігієну. Щоб підтримувати чистоту та безпеку на кухні, варто замінювати обробні дошки щороку.

Пластикові контейнери

Пластикові контейнери зручні, особливо для зберігання та розігрівання залишків їжі в мікрохвильовій печі. Однак з часом пластик, який використовується в мікрохвильовій печі, погіршує свою якість, що може призвести до потрапляння токсичних речовин у їжу. Щоб не ставити під загрозу своє здоров'я та самопочуття, рекомендується замінювати пластикові контейнери щороку.

Кухонні рушники

Незважаючи на регулярне прання, кухонні рушники мають тенденцію накопичувати бактерії у своїх волокнах, створюючи потенційний ризик для здоров'я. Ретельна дезінфекція може бути одним із варіантів, але щорічна заміна є простішим та ефективнішим рішенням. Купуючи кухонні рушники щороку, ви можете забезпечити гігієнічне середовище для приготування їжі.

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Фільтр для води

Фільтри для води відіграють важливу роль у підтримці якості питної води. Однак навіть найдорожчі моделі потребують регулярного обслуговування.

Важливо замінювати фільтри кожні шість місяців або відповідно до вказівок виробника. Дотримання цих рекомендацій гарантує постійну ефективність і забезпечує чисту та безпечну питну воду для вас і вашої родини.

Спеції в баночках

Спеції додають смаку нашим улюбленим стравам, але вони також мають термін придатності. Через забудькуватість або недбалість деякі господині не звертають уваги на обмежений термін придатності спецій, що зберігаються в банках.

Використання прострочених спецій може зіпсувати смак ваших кулінарних витворів і навіть викликати проблеми з травленням. Щоб насолоджуватися оптимальним смаком і запобігти будь-яким проблемам зі здоров'ям, рекомендується замінювати їх принаймні раз на рік.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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