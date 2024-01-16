5 речей, які потрібно регулярно мити та прати: Поради від досвідчених домогосподарок

Підтримання чистоти та гігієни вдома має важливе значення для нашого благополуччя. Регулярне прибирання та прання певних речей усуває накопичення бруду та шкідливих бактерій. UAportal розглянув п'ять ключових речей, які слід робити щонайменше раз на тиждень, а то й частіше.

Постільна білизна

Наші простирадла, наволочки та підковдри накопичують різні залишки, в тому числі піт. Нехтування регулярним пранням створює сприятливе середовище для розмноження мікробів. Щоб запобігти появі небажаних бактерій, рекомендується прати постільну білизну щотижня.

Рушники

Рушники просочуються вологою після використання, зберігаючи залишки мила та мікроскопічні частинки відмерлих клітин шкіри. Якщо не прати рушники регулярно, це може призвести до розмноження мікробів. Крім того, використання брудного рушника може призвести до перенесення бактерій на шкіру.

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Холодильник

Незважаючи на низькі температури, бактерії та грибки все ще можуть розмножуватися в холодильнику. Навіть крихітні частинки їжі або розлиті продукти створюють сприятливе середовище для їхнього росту, що часто призводить до появи неприємних запахів. Щоб підтримувати свіжість і безпеку в холодильнику, рекомендується регулярно очищати внутрішню частину холодильної камери принаймні раз на тиждень.

Туалет

Унітаз, як правило, є основним середовищем для розмноження бактерій, навіть при закритій кришці. Очищення туалету та навколишніх поверхонь дезінфікуючими засобами принаймні раз на тиждень має важливе значення для запобігання поширенню шкідливих організмів.

Прання білизни

Якщо дозволити брудній білизні накопичуватися, це може створити непотрібні перешкоди під час процесу прання. Це часто призводить до збільшення часу на сортування, сушіння, прасування та організацію, коли нарешті настає день прання.

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