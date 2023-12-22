5 токсичних речовин у вашому домі: Яких предметів варто позбутися

Повсякденні предмети, які стали звичними у вашому домі, можуть становити серйозну небезпеку для вашого здоров'я, виділяючи токсичні речовини майже непомітно. UAportal пропонує ознайомитися з переліком поширених побутових предметів, від яких варто якнайшвидше позбутися.

1. Килими

У гонитві за комфортом ми часто прикрашаємо свої оселі килимами, не підозрюючи, що вони можуть стати несподіваним каталізатором алергії. Під час виробництва килими можуть оброблятися небезпечними барвниками та клеями, які згодом виділяють у повітря токсичні речовини.

Крім того, ці, на перший погляд, нешкідливі підлогові покриття можуть приховувати в собі кліщів – впертих організмів, яких, як відомо, дуже важко позбутися. Вибираючи килими з натуральних матеріалів, ви можете значно зменшити ці ризики.

2. Освіжувачі повітря

Хоча освіжувачі повітря призначені для покращення запаху, їхні хімічні сполуки можуть мати згубний вплив на наше здоров'я. Через недостатню вентиляцію у ванних кімнатах і туалетах постійне використання освіжувачів повітря може призвести до накопичення токсинів. Отже, їх постійний вплив може мати негативні наслідки для нашого самопочуття.

3. Кондиціонери для білизни

Виробники кондиціонерів для білизни часто наповнюють свою продукцію безліччю хімічних сполук, щоб досягти приємних ароматів. Однак нерозбірливе застосування кондиціонерів може спровокувати алергію та викликати подразнення шкіри. Вибір гіпоалергенних варіантів або тих, що не містять шкідливих хімічних речовин, може допомогти нейтралізувати ці потенційні ризики.

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4. Ароматизований туалетний папір

Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що ароматизований туалетний папір містить фталати – шкідливі сполуки, які можуть становити загрозу для здоров'я. Бажано обмежити вплив цих речовин, щоб запобігти їхньому потенційно негативному впливу на організм.

5. Принтер

Лазерні принтери, зокрема, викидають у навколишнє повітря найдрібніші частинки порошку. Вдихання цих частинок може призвести до їх проникнення в організм людини, що вимагає обережності для тих, хто часто працює в безпосередній близькості від цих пристроїв.

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