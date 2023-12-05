5 найпоширеніших помилок у користуванні побутовою технікою

Деякі з найпоширеніших побутових приладів часто використовуються не за призначенням, оскільки багато людей все ще нехтують рекомендаціями, що надаються разом із цими приладами. UAportal розповідає про п'ять найпоширеніших непорозумінь щодо використання побутової техніки та надає корисні поради для тих, хто тільки починає нею користуватися.

1. Блендер

При приготуванні смачного смузі або коктейлю за допомогою блендера одна з найпоширеніших помилок полягає в порядку додавання інгредієнтів. Щоб досягти максимальної ефективності, важливо додавати інгредієнти в правильній послідовності. Почніть з вливання рідкої основи смузі, потім додайте фрукти і, нарешті, тверді інгредієнти, такі як лід. Дотримуючись цього порядку, ви досягнете кращих результатів змішування.

2. Кухонний комбайн

Використання кухонного комбайна стає ще більш ефективним, дотримуючись поступовості. Багато людей роблять помилку, додаючи всі інгредієнти в чашу одночасно. Однак, ви можете покращити результат, додаючи інгредієнти поступово через спеціальний отвір.

3. Холодильник

Часто не беруть до уваги той факт, що різні полиці в холодильнику призначені для підтримки різної температури. Дуже важливо враховувати індивідуальні особливості кожного продукту, що зберігається в холодильнику.

В однокамерних моделях найхолодніша зона зазвичай знаходиться під морозильною камерою, а у двокамерних – біля стіни. Крім того, важливо уникати розміщення швидкопсувних продуктів на дверцятах, оскільки вони, як правило, є найтеплішою зоною холодильника.

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4. Пилосос

Поширеною помилкою при використанні пилососа є те, що для досягнення оптимального очищення всіх поверхонь слід використовувати максимальну потужність. Натомість рекомендується регулювати рівень потужності відповідно до поставленого завдання з прибирання.

Для більшості завдань достатньо середньої потужності, незалежно від того, чи ви прибираєте підлогу, меблі або навіть килими. Для чищення килимів з особливо великим ворсом, які потребують більш глибокого очищення, використовуйте максимальну потужність.

5. Праска

Використовуючи праску, важливо пам'ятати, що не можна залишати її з повним резервуаром для води після використання. Якщо не злити залишки вологи, це може призвести до накопичення вапняного нальоту в отворах для подачі пари, що зрештою спричинить засмічення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що краще вибрати ноутбук чи комп'ютер.

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