5 поширених помилок, які можуть пошкодити вашу пральну машину

Домовласники часто вважають, що лише накип на нагрівальних елементах може зашкодити їхній пральній машині. Однак є кілька інших помилок, які можуть повільно призвести до поломки приладу. UAportal розповідає про них.

Нерівномірне розташування

Багато пральних машин мають регульовані ніжки, щоб пристосуватися до нерівностей підлоги. Якщо не вирівняти машину належним чином, це може призвести до надмірної вібрації під час віджиму та потенційних несправностей. Використання гумових килимків для поглинання вібрацій – чудове рішення.

Нехтування перевіркою кишень

Це може здатися незначним, але забуття перевірити кишені перед початком прання може призвести до того, що дрібні предмети випадуть і спричинять проблеми. Від засмічення зливу до більш серйозних пошкоджень – дуже важливо бути уважним. Не забувайте про важливість регулярного технічного обслуговування, зокрема очищення зливного фільтра.

Запобіжні заходи при пранні

При пранні білизни з кісточками або таких речей, як махрові рушники, халати чи пуховики, бажано дотримуватися запобіжних заходів. Видалення кісточок і використання мішків для прання запобігає потенційним пошкодженням і зменшує накопичення ворсу в машині.

Читайте також: Три прості засоби, які врятують навіть найбрудніші білі шкарпетки

Перевантаження машини

Намагання випрати надмірну кількість білизни за один раз, щоб заощадити на миючих засобах і воді, є непродуктивним і може завдати шкоди вашій машині. Вага замоченої білизни може перенапружити прилад, що призведе до скорочення терміну його служби. Для оптимальної роботи та довговічності бажано дотримуватися рекомендованої норми завантаження.

Часте використання циклів швидкого прання

Хоча цикли швидкого прання зручні, важливо обмежувати їх використання. Часте використання цих циклів може призвести до перенапруження та скорочення терміну служби приладу набагато більше, ніж накопичення вапняного нальоту на нагрівальних елементах.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!