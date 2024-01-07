5 продуктів, які не можна розігрівати в мікрохвильовці: Корисні поради

Мікрохвильові печі стали незамінними помічниками для багатьох сімей, дозволяючи швидко і без зайвих клопотів розігрівати різноманітні страви. UAportal розповів, що важливо пам'ятати про певні продукти, які не можна розігрівати в мікрохвильовій печі, щоб зберегти їхню поживну цінність та уникнути потенційної небезпеки.

Картопля

Коли справа доходить до розігрівання картоплі, краще використовувати сковороду або духовку, ніж мікрохвильову піч. Крохмаль, що міститься в картоплі, вступає в хімічну реакцію з водою в мікрохвильовці, внаслідок чого страва втрачає свої корисні властивості.

Яйця

Сирі яйця, приготовані в мікрохвильовій печі, можуть вибухнути. Щоб запобігти цьому, краще приготувати яєчню або зварити їх звичайним способом.

Напівфабрикати

Мікрохвильова піч викликає окислення тваринних жирів у ковбасах, беконі та інших подібних продуктах, що в кінцевому результаті призводить до підвищення рівня холестерину.

Молочні продукти

Розігрівання в мікрохвильовій печі молочних або кисломолочних продуктів може призвести до знищення корисних бактерій, що містяться в них, що знижує їхню поживну цінність.