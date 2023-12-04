5 порід собак, які підійдуть власникам-початківцям

Вибір ідеальної собаки для родини, особливо якщо в сім'ї є маленькі діти, може бути відповідальним рішенням. Цілком природно, що вас турбує темперамент та характер породи. UAportal розповідає про породи собак, які особливо підходять для власників-початківців з невеликим досвідом догляду за цуценятами.

Гаванський бішон

Гаванський бішон – маленька "іграшкова" собачка, що нагадує милого плюшевого ведмедика. З круглою мордочкою, довгими вухами та життєрадісним характером гаванські бішони є чудовими компаньйонами. Вони не тільки мають милий характер, але й не линяють.

Ці маленькі цуценята швидко відчувають глибоку прив'язаність до своїх господарів, але можуть важко переносити розлуку, якщо їх залишати надовго наодинці.

Бернський зенненхунд

Переходимо до наступної рекомендованої породи - бернського зенненхунда. Це пухнасті, дурнуваті і ніжні створіння. Чарівна зовнішність і люблячий характер роблять їх чудовим доповненням до будь-якої сім'ї.

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Португальська водяна собака

Наступна на черзі – енергійна та розумна португальська водяна собака. Відома своєю спортивністю, ця порода чудово справляється з різними видами діяльності. Португальські водяні собаки є чудовими домашніми улюбленцями, адже вони володіють чудовим поєднанням м'якості та інтелекту.

Анлійський спрингер-спанієль

Четверта порода - англійський спрингер-спанієль. Ці милі собаки неймовірно добре піддаються дресируванню, надзвичайно віддані і, безперечно, чарівні.

Собака з притулку

Собаки, які отримали другий шанс на життя, проявляють безумовну любов і відданість до своїх господарів. Вдячність і прихильність роблять їх одними з найдивовижніших собак на планеті.

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