5 місць в домі, які потребують уваги: Де найчастіше забувають прибрати

Підтримання чистоти в будинку має важливе значення для здоров'я і благополуччя кожної родини. Регулярно прибираючи, ви можете запобігти появі неприємних запахів, росту плісняви та накопиченню пилу, який може викликати алергію.

Навіть старанні домогосподарки можуть не помічати певні місця, які можуть сприяти створенню негігієнічного середовища. UAportal розповідає більше про ці місця.

1. Жалюзі

Жалюзі, які широко використовуються як в офісах, так і вдома, збільшують загальний відсоток бруду. Металеві планки на жалюзі мають тенденцію накопичувати значну кількість пилу.

2. Гумові прокладки в холодильниках

Мало хто замислюється над тим, що в складках гумових ущільнювачів холодильників накопичуються крихти, частинки їжі, пил і бактерії. Якщо придивитися уважніше, можна виявити залишки їжі.

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3. Під меблями

Простір під диванами, комодами, шафами та полицями на маленьких ніжках може бути буквально скарбницею прихованих сюрпризів. Там можуть накопичуватися грудки пилу, волоски, загублені предмети, такі як банкноти або монети, забутий одяг, навіть гумки, які ви загубили багато років тому.

4. Поверхні дверей, вікон і картинних рам

Бруд, принесений вітром і дощем, може легко потрапити в щілини зовнішніх і внутрішніх дверей, а також віконних рам. Окрім пошкодження гумових ущільнювачів та металевих елементів, цей бруд суттєво впливає на загальний вигляд цих поверхонь.

5. Шви між плитками

Нехтування швами між плиткою у ванних кімнатах та кухнях може призвести до непривабливого вигляду стін. Регулярний вплив мильної води, крапель олії та конденсату може призвести до пожовтіння швів з часом. У крайніх випадках може з'явитися пліснява, що вимагає ретельного очищення, іноді навіть за допомогою старої зубної щітки та спеціальних розчинів.

Раніше ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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