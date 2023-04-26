5 найкращих постапокаліптичних фільмів: сюжет заворожує

Останніми роками постапокаліптичний жанр стає дедалі популярнішим. Від безлюдних пустир до боротьби за виживання – ці фільми дають захоплюючий і захоплюючий погляд на світ після катастрофи. UAportal підготував список найкращих постапокаліптичних фільмів, знятих у період з 2007 по 2020 рік.

Тихе місце 2

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: жахи/трилер

Країна: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік: 2020

Продюсер: Майкл Бей

У рік виходу фільму "Тихе місце 2" отримав кілька номінацій, у тому числі "Найкращий звук" на премії "Оскар" та "Найкращий фільм жахів" на премії Critics Choice Awards

Сім'я продовжує боротьбу за виживання у світі, захопленому чутливими до звуку монстрами. По дорозі вони зустрічають нових союзників і ворогів і дізнаються про справжній масштаб небезпеки, з якою вони зіткнулися.

Пташиний короб

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: жахи/трилер

Країна: США

Тривалість: 124 хвилини

Рік: 2018

Продюсер: Ділан Кларк

Фільм "Пташиний короб" отримав кілька номінацій на рік свого виходу, у тому числі "Найкращий фільм жахів" на церемонії Critics Choice Awards та "Найкраща оригінальна музика" на церемонії Golden Globe Awards.

У світі, де погляд з боку може означати смерть, жінка та її діти повинні перепливти підступну річку із зав'язаними очима, щоб дістатися безпечного місця. По дорозі вони зустрічають інших тих, хто вижив, і стикаються з загрозою з боку тих, хто піддався безумству.

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Платформа

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Наукова фантастика / Жахи

Країна: Іспанія

Тривалість: 94 хвилини

Рік: 2019

Продюсер: Карлос Хуарес

У рік виходу "Платформа" отримала кілька номінацій, у тому числі "Найкращий науково-фантастичний фільм" на Saturn Awards та "Найкращі спецефекти" на Gaudi Awards.

У похмурому майбутньому ув'язнені утримуються у вертикальних в'язницях, де їжа розподіляється через платформу, що спускається на кожен рівень. Чим нижче ви знаходитесь, тим менше їжі ви отримуєте. Юнак та його співкамерник повинні вирішити, співпрацювати чи боротися за виживання у цій жорстокій системі.

Я легенда

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Наукова фантастика / Екшн

Країна: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік: 2007

Продюсер: Аківа Голдсман

У рік виходу на екрани фільм "Я – легенда" отримав кілька номінацій, у тому числі "Найкращий науково-фантастичний фільм" на премії Saturn Awards та "Найкращі спецефекти" на премії Visual Effects Society Awards.

Остання людина на Землі виборює виживання проти нової породи вампіроподібних істот, що захопили світ. У пошуках ліків він виявляє, що, можливо, він не самотній.

Вантаж

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Драма/Трилер

Країна: Австралія

Тривалість: 105 хвилин

Рік: 2017

Продюсер: Крістіна Кейтон

У рік свого виходу на екрани фільм "Вантаж" отримав кілька номінацій, у тому числі "Найкращий виконавець головної ролі" на премії AACTA та "Найкращий ігровий фільм" на міжнародному фестивалі короткометражних фільмів Flickerfest.

У світі, спустошеному вірусом, який перетворює людей на зомбі, герой повинен захистити свою маленьку дочку і одночасно шукати безпечний притулок. Коли час закінчується, він повинен пройти через небезпеку серед мертвих і живих, щоб забезпечити порятунок своєї дочки.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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