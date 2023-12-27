5 хитрощів прибирання, які заощаджують час: Повинна знати кожна домогосподарка

Створення затишної та невимушеної атмосфери в наших домівках починається з підтримання чистоти та впорядкованості простору. Чистота не лише покращує загальну атмосферу, але й відіграє важливу роль у збереженні здоров'я наших близьких.

Ми повинні розуміти, скільки зусиль і часу потрібно витратити, щоб підтримувати бездоганну чистоту в оселі. Саме тому UAportal ділиться деякими практичними порадами, які допоможуть ефективніше виконувати завдання з прибирання.

1. Пральна машина

З часом всередині машини можуть накопичуватися шкідливі мікроби та бактерії, які зрештою потрапляють на одяг. Для боротьби з цією проблемою спробуйте використовувати білий оцет для очищення.

Залийте 2 склянки оцту в машину і залиште її працювати на годину. Після цього протріть внутрішню частину ганчіркою, змоченою в оцті. Потім повторіть цей процес, використовуючи 2 склянки відбілювача для досягнення оптимального результату.

2. Ванна

Чищення ванни часто може здаватися трудомістким завданням. Однак є просте рішення, яке заощадить дорогоцінний час.

Для швидкого та ефективного очищення наповніть ванну гарячою водою і додайте рівну кількість кокосової олії та харчової соди (по 1 склянці). Ця комбінація творить чудеса у видаленні бруду та плям, відновлюючи блиск вашої ванни без особливих зусиль.

3. Крани

Чистота ванної кімнати може бути порушена, якщо на кранах з'являються непривабливі плями. Все, що вам потрібно зробити, це злегка натерти поверхню кранів вощеним папером і залишити на годину. Цей метод допоможе усунути стійкі плями.

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4. Матрац

Зробіть суміш, з'єднавши рівні кількості засобу для миття посуду та перекису водню. Нанесіть розчин безпосередньо на плями, обережно втираючи його. Залиште на 10-15 хвилин, а потім змийте вологою губкою. Цей простий, але ефективний метод відновить чистоту і свіжість вашого матраца.

5. Ароматизатори

Щоб наповнити житловий простір приємним ароматом, спробуйте цей простий спосіб. Змішайте 1/2 склянки ванільного екстракту з кавою і висипте суміш у контейнер. Поставте ємність у духовку при температурі 300 градусів на годину. Після охолодження розкладіть ароматну суміш у важкодоступних куточках і зонах вашої кімнати.

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