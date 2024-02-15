5 фактів про ходьбу, які змусять полюбити прогулянки

Ходьба – безпечна та легка форма фізичної активності – має численні переваги для здоров'я. За даними експертів, люди, які включають лише чотири години ходьби у свій щотижневий розпорядок дня, живуть в середньому на сім років довше. UAportal розповідає п'ять цікавих фактів про користь ходьби.

1. Запобігання міжхребцевим грижам

Ходьба вважається найефективнішим профілактичним заходом проти міжхребцевих гриж.

Читайте також: Чому стояти у планці понад 10 секунд – безглуздо

2. Активізація лімфатичної системи

Ходьба ефективно стимулює лімфатичну систему, зміцнюючи імунітет, одночасно виводячи віруси, токсини та застійні явища.

3. Покращення здоров'я серцево-судинної системи

Регулярна ходьба значно покращує здоров'я серцево-судинної системи, зменшуючи навантаження на серце, а також живлячи тканини киснем, кров'ю та необхідними поживними речовинами.

4. Зміцнення зв'язок, кісток і сухожиль

Ходьба відіграє вирішальну роль у зміцненні не тільки зв'язок, але й кісток і сухожиль, сприяючи загальній фізичній витривалості.

5. Ефективне управління вагою

Як не дивно, ходьба може допомогти у схудненні так само ефективно, як і більш інтенсивні фізичні навантаження, при цьому мінімізуючи ризик отримання травм.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти багаті на кальцій та вітамін D.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!