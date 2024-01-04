5 елементів інтер'єру, які створюють проблеми під час прибирання

Підтримка чистоти та затишку в домі може бути постійною складністю, навіть для тих, хто любить порядок. Однак за допомогою продуманого дизайну інтер'єру ви можете заощадити час і зусилля, зберігаючи при цьому ідеальну чистоту в оселі.

Уникаючи певних елементів в інтер'єрі, процес прибирання стає набагато простішим. UAportal розповідає про п'ять особливостей інтер'єру, які можуть перетворити прибирання на складне завдання, а також про те, як їх усунути.

1. Звичайна кухонна мийка проти кам'яної

Звичайна мийка з нержавіючої сталі вимагає особливої уваги. Вона накопичує бруд у з'єднаннях, що вимагає частого чищення для видалення плям від їжі. Замість цього, подумайте про те, щоб встановити на кухні кам'яну мийку. Вона не тільки естетично приваблива, але й легше чиститься.

2. Мозаїка на стінах проти плитки

Мозаїка може випромінювати ауру розкоші та елегантності, але вона також є складною у догляді. Шви між мозаїчними плитками часто накопичують жир, що вимагає регулярного і ретельного прибирання. Щоб спростити процедуру чищення, обирайте традиційну плитку.

3. Обідній стіл з білого дерева

Хоча білі столи надають вашій кухні стильного вигляду, вони можуть створювати труднощі з прибиранням. Чашки та їхній вміст схильні залишати на білих поверхнях кола та стійкі плями, для ефективного видалення яких потрібні агресивні хімічні засоби, що призводить до шкоди для меблів. Варто розглянути альтернативні варіанти кольору для вашого обіднього столу.

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4. Остерігайтеся темних килимів

Всупереч поширеній думці, чорні килими – не найкращий вибір, особливо в сім'ях з дітьми та домашніми тваринами. Темний колір килима має схильність виділяти світлі частинки пилу, шерсть тварин, нитки та інше сміття, що вимагає більш частого прибирання. Якщо ви хочете мінімізувати навантаження з прибирання, більш практичним вибором може стати килим світлішого кольору.

5. Спрощення догляду за душовою кабіною

Очищення заскленої душової кабіни може бути клопіткою і часто марною справою. Після кожного використання на скляних поверхнях залишаються розводи. Щоб позбавити себе від цього постійного клопоту, розгляньте альтернативні варіанти, такі як відкриті душові кабіни або встановлення алюмінієвих перегородок.

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