5 ефективних домашніх засобів для видалення плям

Боротися з плямами на одязі може бути досить складно. Якщо ви або ваші діти забруднили одяг, простого протирання ганчіркою з водою не завжди може бути достатньо. UAportal розповів про кілька домашніх засобів, які допоможуть вам ефективно боротися з цими стійкими плямами.

Сіль

Сіль – добре відомий абсорбент, який може допомогти в боротьбі з різними плямами, в тому числі зі слідами вуличного бруду. Насипте велику кількість солі на забруднену ділянку і залиште на кілька хвилин.

Акуратно потріть пляму вологою ганчіркою або щіткою. Після цього ретельно промийте холодною водою.

Оцет

Оцет – чудовий засіб для видалення навіть найстійкіших плям. Змішайте шість столових ложок оцту з літром води і замочіть в цьому розчині забруднений одяг приблизно на 30 хвилин. Після цього ретельно прополощіть річ.

Харчова сода

Змішайте харчову соду зі стружкою господарського мила, сіллю та оцтом, щоб створити потужну суміш для виведення плям. Ретельно перемішайте ці інгредієнти до утворення пастоподібної консистенції.

Нанесіть суміш на брудну пляму, обережно втираючи її. Залиште на 10 хвилин, а потім виперіть річ у звичайному режимі.

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Крохмаль

Для особливо стійких плям спробуйте використовувати крохмаль разом зі скипидаром та нашатирним спиртом. Почніть з нанесення скипидару і нашатирного спирту безпосередньо на пляму і залиште їх на кілька хвилин.

Потім приготуйте суміш крохмалю і води, щоб утворилася паста. Нанесіть на пляму і залиште приблизно на 15 хвилин, а потім виперіть виріб у звичайному режимі.

Марганець

Марганець може ефективно допомогти у видаленні в'їдаються плям бруду. Змішайте шматочок господарського мила з невеликою кількістю марганцю і нанесіть суміш безпосередньо на пляму. Залиште на ніч, щоб дати розчину подіяти, а наступного дня приступайте до прання.

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