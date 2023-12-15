4 табу на день народження, яких варто уникати: Забобони та повір'я

День народження зазвичай є синонімом радості, щастя та оптимізму. Це святковий час, щоб провести його з близькими та насолодитися урочистостями. Однак, згідно з народними прикметами, є певні дії, яких слід уникати у цей особливий день. UAportal розглядає ці забобони та повір'я.

1. Не зациклюйтеся на фінансових проблемах

У свій день народження бажано не думати про борги та фінансові труднощі. Згідно з народними повір'ями, такі думки в цей святковий період можуть погіршити проблеми, пов'язані з грошима. Натомість зосередьтеся на тому, щоб насолоджуватися радісними моментами і зберігати оптимізм щодо свого фінансового майбутнього.

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2. Утримайтеся від позичання грошей

Навіть якщо ваше фінансове становище стабільне, вважається, що не варто позичати гроші на день народження. Згідно з повір'ям, якщо ви даєте гроші у свій особливий день, ви ризикуєте їх не повернути. Перестрахуйтеся і утримайтеся від цієї дії, щоб забезпечити фінансову рівновагу.

3. Відкладіть стрижку

Відвідування перукарні або стрижка в день народження може розглядатися як погана прикмета. Вважається, що це може призвести до проблем зі здоров'ям. Було б розумніше запланувати відвідування перукарні на інший день, щоб відвернути будь-яку потенційну негативну енергію.

4. Мовчіть про свої бажання

Загадувати бажання і задувати свічки на святковому торті – улюблена традиція. Однак вважається, що озвучування бажання вголос може перешкодити його здійсненню. Щоб збільшити шанси на здійснення вашої мрії, тримайте її в таємниці і висловлюйте мовчки в думках.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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