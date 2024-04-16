3 квітки, які символізують удачу та щастя для вашої оселі: народні прикмети та забобони

Квітами зазвичай захоплюються через їхню красу, але вони також мають важливе значення і символіку в різних культурах, а певні рослини, за повір'ями, привертають удачу і щастя в домівку. UAportal розповів про деякі з них.

Китайська троянда

Китайська троянда, відома своєю вишуканою красою, також володіє потужною енергетикою, яка може впливати на життя її власників. Фольклор припускає, що наявність рослини у домі може підвищити вашу впевненість у собі та надихнути на нові досягнення. Однак важливо зазначити, що ця квітка не позбавлена темної сторони, через що отримала зловісне прізвисько "квітка смерті".

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Згідно з повір'ям, негативні властивості китайської троянди активізуються, коли вона потрапляє до рук недбайливих господарів. Якщо рослина починає скидати листя і в'янути, це служить попередженням про потенційні неприємності.

Герань

Подумайте про те, щоб поставити герань у спальні або на кухні, щоб отримати додаткову удачу. Вважається, що вона не лише приносить щастя, але й дарує радість та допомагає у вирішенні фінансових труднощів.

Бегонія

Якщо ви хочете, щоб ваш дім був наповнений позитивом і спокоєм, подумайте про те, щоб прикрасити його бегоніями. Ця квітка здатна усунути негатив з вашої оселі, сприяючи створенню затишної атмосфери. Бегонія не тільки підіймає настрій, але й спонукає мислити нестандартно, пропонуючи креативні рішення і не даючи впасти у відчай, коли стикаєшся з невдачами.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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