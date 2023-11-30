3 незвичайні способи використання соняшникової олії

Соняшникова олія широко відома завдяки своєму кулінарному використанню, але чи знали ви, що вона також може бути цінним помічником у різних домашніх справах? Не варто недооцінювати силу та універсальність олії. UAportal підготував три дивовижні способи використання соняшникової олії в домашніх умовах

1. Видалення наліпок

Погляньмо правді у вічі, всі ми стикалися з проблемою видалення стійких наліпок та цінників з посуду та побутових приладів, які часто залишають після себе неприємні сліди. На щастя, є простий та ефективний спосіб, який ви можете спробувати. Для початку рясно змочіть ватний диск соняшниковою олією, потім покладіть його на наліпку і залиште приблизно на 15 хвилин. Після цього ви зможете без зусиль відклеїти і витерти її залишки сухою чистою ганчіркою.

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2. Захисний шар для тертки

Натерти на тертці певні продукти, такі як буряк або твердий сир, може бути брудною справою, яка залишає плями на кухонних інструментах. Однак, використовуючи олію, ви можете подолати цю проблему. Нанесіть тонкий шар соняшникової олії на тертку перед використанням. Це запобігає забрудненню тертки буряком і сприяє отриманню красивої стружки.

3. Догляд за шкіряними виробами

Догляд за шкіряними речами за допомогою дорогих кремів може негативно позначитися на вашому гаманці. На щастя, ви можете досягти подібних результатів за допомогою альтернативи. Нанесіть невелику кількість соняшникової олії на чисту м'яку тканину, а потім протріть нею шкіряний виріб.

Забезпечте рівномірний розподіл по поверхні, потім візьміть іншу чисту ганчірку і починайте полірувати. Ви будете вражені тим, як взуття, сумки, куртки і навіть шкіряний одяг відновлюють привабливий вигляд завдяки цьому економічно ефективному методу.

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