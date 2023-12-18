3 лайфхаки для прибирання, які вас здивують

Підтримувати чистоту в домі – щоденний виклик, з яким регулярно стикаються багато домогосподарок. UAportal підготував поради, які допоможуть вам досягти ідеальної чистоти.

1. Вапняний наліт на шторах у ванній кімнаті

Незалежно від якості та ціни штори для ванної кімнати, постійний контакт з водою може призвести до утворення білого вапняного нальоту. Однак усунути цю проблему простіше, ніж ви можете собі уявити. Базовий відбілювач без хлору – це все, що вам потрібно. Виперіть штору цим засобом, а потім дайте їй висохнути на свіжому повітрі.

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2. Легко видаляйте плями з картин

Ворсинки і пил можна легко видалити з картин за допомогою продукту, який є на кожній кухні – білого хліба. Візьміть шматочок і акуратно притисніть його до поверхні картини. Хліб буде діяти як своєрідний клей, підхоплюючи ворсинки або частинки пилу, що прилипли до картини.

3. Підвищення ефективності вологого прибирання

Після ретельного вологого прибирання ми часто хочемо запобігти швидкому накопиченню пилу на поверхнях. Змочіть ганчірку для прибирання невеликою кількістю кондиціонера для білизни, а потім продовжуйте звичайне вологе прибирання.

Раніше ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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