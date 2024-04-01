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10 способів заощадити електроенергію та гроші за допомогою кондиціонера

Владислав Москаленко

10 способів заощадити електроенергію та гроші за допомогою кондиціонера

Використання кондиціонера може призвести до високого споживання електроенергії та збільшення витрат. Однак існує безліч способів зменшити споживання енергії, заощадити гроші і при цьому насолоджуватися комфортом прохолодної оселі. UAportal підготував десять основних літніх лайфхаків, які допоможуть вам максимізувати ефективність вашого кондиціонера.

1. Обирайте енергоефективні кондиціонери: Шукайте моделі з класом енергоефективності не нижче А або А+.

2. Охолоджуйте лише найважливіші приміщення: Зосередьтеся на охолодженні приміщень, де ви проводите більшу частину свого часу, щоб мінімізувати втрати енергії.

3. Підтримуйте герметичність: Тримайте двері та вікна щільно зачиненими під час роботи кондиціонера, щоб запобігти потраплянню гарячого повітря у вашу оселю.

4. Захистіть свій будинок від спеки

– Опустіть жалюзі або використовуйте штори, щоб зменшити потрапляння прямих сонячних променів, або подумайте про встановлення зовнішніх жалюзів.

– Створіть тінь за допомогою навісу над вікнами, особливо в найспекотніші години дня.

– Покращуйте ізоляцію всередині будинку, щоб мінімізувати надходження тепла влітку.

– Встановіть тоновану плівку або склопакети для захисту від сонячних променів.

– Перейдіть з ламп розжарювання на світлодіодні лампи, які виробляють менше тепла.

5. Встановіть правильну температуру: Уникайте переохолодження приміщення, підтримуючи комфортну температуру 23-24 градуси за Цельсієм. Не допускайте, щоб різниця між температурою в приміщенні та на вулиці становила понад 12 градусів.

6. Ранкове провітрювання: Скористайтеся прохолодним ранком, щоб відкрити вікна і провітрити приміщення перед денною спекою.

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7. Регулярне технічне обслуговування: Переконайтеся, що ви запланували щорічне технічне обслуговування вашого кондиціонера. Регулярно перевіряйте, чистіть пилові фільтри та доливайте охолоджуючу рідину, щоб підвищити його ефективність.

8. Циркуляція повітря: Забезпечте безперешкодну циркуляцію повітря, уникаючи будь-яких перешкод на шляху повітряного потоку від кондиціонера.

9. Оптимізуйте використання: Замість того, щоб вмикати кондиціонер безперервно, використовуйте вбудований таймер або розумну розетку для періодичних сеансів охолодження.

10. Ефективність у нічний час: Використовуйте енергозберігаючий режим "сну" при використанні кондиціонера вночі. Для додаткової переваги, якщо це можливо, розгляньте можливість використання двозонного лічильника електроенергії, щоб скористатися зниженими тарифами на електроенергію з 23:00 до 7:00.

Нагадаємо, ми розповіли, як охолодити кімнату без кондиціонера.

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