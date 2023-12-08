Бажання трьох знаків зодіаку здійсняться: Гороскоп на 2024 рік

UAportal підготував гороскоп для Риб, Водоліїв та Козерогів. Від гармонізації магічних енергій до використання далекоглядних ідеалів і втілення рішучості – ці люди прокладають свій шлях до здійснення найзаповітніших мрій.

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Риби

Знак Риб, що займає дванадцяту позицію в зодіаку, переплітається з потужними енергіями, що грають важливу роль у виконанні бажань. У 2024 році розташування небесних тіл посилює інтуїтивні та творчі здібності, властиві Рибам, створюючи таким чином середовище, сприятливе для здійснення мрій.

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Водолій

Водолій, як далекоглядний знак зодіаку, відчуває пробудження та потенційну кульмінацію бажань протягом 2024 року. Сходження космічних сил дає можливість Водолію досліджувати синергію між інноваціями та проявами. Цього року чіткі перспективи та бунтарський дух підштовхнуть їх до реалізації потаємних прагнень.

Козоріг

Козороги, відомі своєю рішучістю та практичністю, опиняються на багатообіцяючій траєкторії, що веде до виконання бажань у 2024 році. Керовані Сатурном, планетою, що асоціюється зі структурою і наполегливістю, Козероги мають стійкість і завзятість, необхідні перетворення своїх мрій на відчутну реальність. Цього року потужне космічне розташування ще більше підтримає Козерогів на їхньому шляху, відчиняючи двері для здійснення їхніх давніх бажань.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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