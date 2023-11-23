Жайворонок чи сова: що краще для здоров'я та продуктивності

Вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, як ранкова людина жайворонок чи нічна сова впливає на наше життя. Різні люди мають різний режим сну, оскільки деяким легше прокидатися вранці і займатися повсякденними справами, тоді як інші краще відчувають прилив енергії ввечері. UAportal розповість про переваги і недоліки цих двох типів людей.

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Харчування

З точки зору харчування, жайворонкам корисно починати свій день зі щільного сніданку, оскільки він прискорює метаболізм і сприяє спалюванню калорій. І навпаки, у сов краще перетравлюється їжа спожита вночі. Крім того, повноцінний обід сприяє підвищенню продуктивності праці.

Робота

Коли справа доходить до роботи, жайворонки демонструють вищий рівень уважності і більш позитивний настрій. З іншого боку, сови демонструють більшу креативність, додаткові припливи енергії та підвищену швидкість реакції.

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Спорт

Жайворонки можуть отримати значну користь від відвідування спортзалу вранці. Крім того, ранкове тренування призводить до того, що люди споживають приблизно на 100 калорій менше протягом дня. У сов спостерігається підвищена гнучкість м'язів і збільшення анаеробної здатності протягом дня.

Здоров'я

Що стосується наслідків для здоров'я, то жайворонки часто мають вищий рівень гормону стресу, підвищений рівень цукру в крові, менш активне соціальне життя і підвищений ризик травм. І навпаки, сови стикаються з вищим ризиком депресії, коротшою тривалістю життя, а також з різними додатковими супутніми ризиками.

Мозок

Досліджуючи функції мозку, було виявлено, що жайворонки краще концентруються перед обідом, а їхня короткострокова пам'ять має тенденцію до помітного покращення, як вказує прикладна когнітивна психологія. Проте нічні сови можуть отримувати вищі бали в тестах на IQ через свою схильність до пізнього засинання.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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