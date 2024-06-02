Зелений союзник: як полин сприяє саду
Полин часто зустрічається як докучливий бур’ян серед зелені та овочів на городах. Однак UAportal, дізнався, що ця стародавня лікарська рослина насправді забезпечує численні переваги та служить природним захисником.
Однією з головних причин тримати полин у саду є його здатність відлякувати широкий спектр комах і личинок. Звичайні садові шкідники, такі як попелиця, щитівка, плодожерка, морквяна муха, пилильщики та білокрилки, як правило, відлякуються присутністю полину.
Використовувати полин у саду надзвичайно просто. Щоб захистити город від можливих шкідників, розмістіть гілочки полину між рядами моркви або розмістіть їх біля капусти та інших вразливих рослин.
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Для більш сильного ефекту можна приготувати настій полину. Для початку залийте 5 літрами окропу великий пучок свіжого полину і дайте настоятися протягом години.
Коли настій буде готовий, ним можна обприскувати будь-які уражені шкідниками рослини у саду. Примітно, що полин має додаткову перевагу — відлякує мурах, гусениць, плодожерок, попелиць і мишей.
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