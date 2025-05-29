Зефірні квіти: як приготувати дома

Тюльпани, які можна їсти з задоволенням.

Зефір - моя насолода і мій улюблений - на основі смородинового пюре. А зараз дам базовий рецепт для зефірних квітів!

Ще обов’язково треба ваги та термометр.

Базовий рецепт:

1 етап

125 г білка

280 г цукру

75 г води

2 г лимонної кислоти

2 етап

240 г яблучного соку

8 г агар-агару (сила 1200)

100 г цукру

1. Білки наливаю у діжу. Цукор заливаю водою у сотейник, даю постояти, не перемішуючи 10 хв. Потім ставлю на сильний вогонь і доводжу до кипіння, не помішуючи!

Починаю збивати білки.

Сироп доводжу до 122 градусів, додаю лимонну кислоту і одразу починаю тоненькою цівкою вливати у збитий білок! Збиваю ще 3–4 хв.

Поки крем збивається, яблучний сік змішую з цукром і агар-агаром у сотейнику, ставлю на великий вогонь і варю 5 хвилин. Потім знову тоненькою цівкою додаю у збитий білковий крем. За бажанням можна додати фарбу для кольору.

Зефір для тюльпанів готовий.

Загальна маса зберігається в діжі під плівкою в духовці, розігрітій до 50 градусів - щоб не застигла, поки ви працюєте з кондитерським мішком.

Частину маси поміщаю у кондитерський мішок зі спеціальною насадкою і висаджую квіти, даю охолонути і можна їсти чи формувати "букети".

50% яблучного соку можна замінити ягідним пюре. Малина дуже смачно