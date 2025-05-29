Зефірні квіти: як приготувати дома
Тюльпани, які можна їсти з задоволенням.
Зефір - моя насолода і мій улюблений - на основі смородинового пюре. А зараз дам базовий рецепт для зефірних квітів!
Ще обов’язково треба ваги та термометр.
Базовий рецепт:
1 етап
125 г білка
280 г цукру
75 г води
2 г лимонної кислоти
2 етап
240 г яблучного соку
8 г агар-агару (сила 1200)
100 г цукру
1. Білки наливаю у діжу. Цукор заливаю водою у сотейник, даю постояти, не перемішуючи 10 хв. Потім ставлю на сильний вогонь і доводжу до кипіння, не помішуючи!
Починаю збивати білки.
Сироп доводжу до 122 градусів, додаю лимонну кислоту і одразу починаю тоненькою цівкою вливати у збитий білок! Збиваю ще 3–4 хв.
Поки крем збивається, яблучний сік змішую з цукром і агар-агаром у сотейнику, ставлю на великий вогонь і варю 5 хвилин. Потім знову тоненькою цівкою додаю у збитий білковий крем. За бажанням можна додати фарбу для кольору.
Зефір для тюльпанів готовий.
Загальна маса зберігається в діжі під плівкою в духовці, розігрітій до 50 градусів - щоб не застигла, поки ви працюєте з кондитерським мішком.
Частину маси поміщаю у кондитерський мішок зі спеціальною насадкою і висаджую квіти, даю охолонути і можна їсти чи формувати "букети".
50% яблучного соку можна замінити ягідним пюре. Малина дуже смачно