Сніданки для пізньої осені, які дадуть енергії на весь день

Зібрала вам кілька сніданків для пізньої осені.

Що будуть нормально налаштовувати старт дня: ситість, цукор крові, апетит на день. Незвично? Ну трохи так. А спробуйте:

• яєшня на щедрій порції вершкового масла зі шпинатом та сезонними лісовими грибами. Чорний шоколад з горішками після)

• "з того що не треба готувати". Солона жирна рибка (оселедець тут), паростки, оливки, 2 види овочів, кімчі, насіння. Грейпфрут до

• спагетті з цукіні з креветками та нутрішнл іст. На оливковій олії. Так щоб взагалі наново цей ранок почався) (це, до речі, топ вечеря)

• лінива яєшня з перепелині з яєць з броколіні. Зверху печінка тріски. Рукола, конопляне насіння. Ківі до

• оладки з цукіні (2 яйця, цукіні, ложка мигдалевого борошна), ікра минтая/тріски. Чіа пудинг на кокосовому після

• смузі боул з веган протеїном, замороженими ягодами, льоном, мʼятою. Під "сорбетом" ягоди, топ - насіння та кокос

• просто сходіть в улюблену кавʼярню з близькими в вихідний, шо хоште оберіть) і погуляйте в парку