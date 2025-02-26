ukr
русский
Блог
Рецепти

Заварні тістечка з кремом праліне: стануть вашим улюбленим десертом

Ектор Хіменес-БравоЕктор Хіменес-Браво

Заварні тістечка з кремом праліне: стануть вашим улюбленим десертом
Заварні тістечка з кремом праліне: стануть вашим улюбленим десертом

Ці тістечка точно стануть вашим улюбленим десертом. Вони не лише смачні, а й прості у приготуванні!

 Для тіста:

• Вершкове масло — 75 г;

• Вода — 250 мл;

• Борошно — 125 г;

• Яйця — 2-3 шт.

• Дрібка солі.

 Для праліне:

• Цукор — 100 г;

• Горіхи — 100 г.

 Для заварного крему:

• Молоко — 300 мл;

• Яйце — 1 шт;

• Кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

 Для декору:

• Чорний шоколад.

 Спосіб приготування:

1. У каструлі змішати масло, сіль і воду, довести до кипіння.

2. Додати борошно, перемішати. Дати охолонути, потім вмішати підбиті яйця.

3. Перекласти тісто в кондитерський мішок, відсадити на деко.

4. Випікати 15 хв при 190°С, потім ще 15-20 хв при 170°С. Після випікання залишити в духовці на 10 хв.

5. На сухій пательні розтопити цукор до карамельного стану, додати горіхи, перемішати.

6. Перекласти масу на пергамент, дати охолонути, потім подрібнити в пасту у блендері.

7. Молоко підігріти до паріння.

8. Окремо змішати яйце з крохмалем, тонкою цівкою влити гаряче молоко, постійно помішуючи.

9. Заварити крем до загустіння, додати праліне, перемішати.

10. Наповнити тістечка кремом, полити розтопленим чорним шоколадом.

Джерело:instagram.com

БлогиРецептиРецепт