Захистіть свої фінанси та добробут: 5 кухонних звичок, яких варто уникати

Кухня має величезне значення в будь-якій оселі, слугуючи центром для приготування їжі. Це простір, де сім'ї збираються разом, створюючи заповітні моменти за сніданком, обідом і вечерею. UAportal розповів, що важливо пам'ятати про потенційно небезпечні звички, які можуть призвести до негативних наслідків.

1. Сидіння на столі

Протягом всієї історії до обіднього столу ставилися з побожністю. Сидіти на цих меблях вважалося неповагою до інших учасників трапези, а також до самої їжі. Наші предки вірили, що таким вчинком можна накликати на себе нещастя.

2. Навмисне розбивання посуду

Розбиття тарілки може розглядатися як знак удачі, але тільки якщо це сталося випадково. Однак навмисне розбивання посуду не схвалюється. Згідно з повір'ям, це може накликати фінансові труднощі.

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3. Їсти стоячи

Хоча може виникнути спокуса перекусити на ходу, вважається, що їжею слід насолоджуватися за обіднім столом, бажано сидячи. Згідно з повір'ям, якщо їсти стоячи, це може призвести до значних проблем, у тому числі фінансових.

4. Розрізання їжі в повітрі

Різати їжу в повітрі не тільки потенційно небезпечно, оскільки існує ризик випадкової травми, але й вважається забобоном. Ця дія привертає неприємності в сім'ю, тому краще уникати подібних практик взагалі.

5. Пити з чужого горнятка

Щоб підтримувати позитивну енергетику в домі, бажано, щоб кожен член сім'ї мав власну посудину для пиття. Забобони застерігають від користування спільними кухлями чи склянками, оскільки це може призвести до негативних енергетичних наслідків у домі.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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