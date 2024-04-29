Захист будинку від темних сил: як правильно розмістити віник

У кожній оселі зберігається унікальна енергетика, яка створювалася роками. У віруваннях наших предків особливе значення мали звичайні віники, здатні як притягувати удачу, так і приносити нещастя, якщо їх неправильно зберігати. UAportal дізнався, де і як їх слід зберігати.

За дверима

Згідно з мудрістю наших предків, віник ніколи не слід розташовувати біля вхідних дверей. Це може заблокувати потік позитивної енергії в будинок, що може призвести до нещасть.

Захист порогу

У випадку, коли очікується непроханий гість, розміщення віника біля порогу може діяти як захисний бар'єр від негативу. Після їхнього візиту дуже важливо підмести поріг і негайно повернути віник на місце.

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Ванна кімната та вітальня

Зберігати віник у ванній кімнаті або туалеті категорично заборонено. Це пов'язано з тим, що таке розміщення може призвести до проблем зі здоров'ям. Так само не варто тримати віник у вітальні, оскільки це може збільшити ймовірність конфліктів і непорозумінь у родині.

Чистота і порядок

Віник у домогосподарстві завжди повинен бути доглянутим, чистим і охайним. Найкраще тримати його у вертикальному положенні на ручці. Вважається, що така позиція підвищує ефективність віника у боротьбі з негативними силами.

Правильне зберігання

Наші предки наголошували на тому, що місце для зберігання віника повинно залишатися приватним, подалі від сторонніх очей. В ідеалі рекомендується в комірчині, де віник буде захищений від зайвої уваги.

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