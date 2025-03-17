Запіканка з сиром та ягодами на тісті філо: ідеальний десерт

Як зробити випічку ідеальною? Почати з правильних інгредієнтів і надійних помічників на кухні!

Це десерт, що підкорить серце кожного гостя!

Інгредієнти (форма 20 см):

Тісто філо – 200 г;

• Олія рослинна – для змащування;

• Горіх волоський – 100-150 г;

• Сир кисломолочний – 350 г;

• Вершковий сир – 150 г;

• Яйця – 2 шт;

• Сметана – 150 г;

• Ванільний цукор – 1 пакетик;

• Цукор – 120 г;

• Заморожені ягоди (малина, вишня, полуниця) – 200 г.

Спосіб приготування:

1. Форму застелити пергаментом, тісто філо нарізати смужками, викласти у форму, змащуючи кожен шар олією.

2. Подрібнити горіхи та висипати їх на дно форми.

3. Змішати сир, вершковий сир, яйця, сметану, ванільний цукор і цукор. Перебити блендером до однорідності.

4. Вилити масу у форму, зверху рівномірно розподілити заморожені ягоди.

5. Випікати при температурі 170°С 40-50 хвилин. Дати охолонути перед подачею.