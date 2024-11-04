Запечена картопля з сиром: легка та смачна страва для усієї родини

Друзі, в моїй родині завжди готували запечену картоплю. Інколи зі шматочком сала та цибулькою, а інколи із сиром. Будь як приготовлена картопелька мені здається неймовірно смачною. Її полюбляють як дорослі, так і діти. То ж збирайтесь всією родиною і готуйте легкі та смачні страви.

Додавайте яскраві ноти до ваших страв з ароматними оліями з травами. Там аж 4 різних смаки, а для цієї страви найкращим доповненням стане ароматна олія з травами базилік, орегано, розмарин.

5 великих картоплин

300 гр грибів

1 шт цибуля ріпчаста

Ароматна олія з травами базилік, орегано, розмарин

Сіль, перець - за смаком

100 мл вершків (жирність – 15-20%)

100 гр твердого сиру

Картоплю миємо та витираємо на сухо. Обмазуємо ароматною олією з травами та загортаємо у фольгу, випікаємо в духовці до готовності при температурі 200 градусів.

Готуємо начинку, обсмажуємо на ароматній олії цибулю, додаємо дрібно нарізані гриби, солимо, перчимо до смаку. Коли гриби готові, додаємо вершки, прогріваємо.

Коли картопля охолоне, зрізаємо 1/3 щоб можна було зробити поглиблення (виїмку).

Ложкою дістаємо серцевину, викладаємо туди грибну начинку та посипаємо натертим сиром.

Ставимо в духовку на 200 градусів, щоб запікся сир.