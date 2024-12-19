Запечений ботат з трьома різними начинками

Запечений батат та три начинки до нього

Обожнюю цю солодку картоплю – і фрі, і просто запечену, і ще більше з різними "начинками".

А ще батат дуже гарно поєднується з блакитним сиром.

Люблю ДорБлю. Він помірно гострий, пряний, пікантний і трохи грибний – можна їсти як самостійно, так і додавати до страв.

Батат змащую олією, підсолюю і запікаю у фользі при температурі 190°C приблизно 50 хвилин, поки він не стане м’яким.

Перевіряйте готовність шпажкою – великі бульби можуть готуватися трішки довше!

Готовий батат розрізаю не до кінця, додаю шматочок масла та плавлений або твердий сир і виделкою замішую все в однорідну масу.

А тепер зверху викладаю начинки:

Сирний салат:

2 варених яйця

80–100 г твердого сиру

70 г майонезу

Пів зубка часнику

Свіжий кріп

Сіль, перець

Все натираю на тертці та змішую.

Додаю шматочки яскравого DORBLU зверху.

Салат із шинкою:

2 варених жовтки

1 ст. л. гірчиці

Порізаний білок

60 г майонезу

80 г твердого сиру

80 г шинки

Зелена цибуля

Жовтки розтираю з гірчицею, додаю майонез, дрібно нарізані білки та шинку. Натираю сир, змішую все і викладаю шматочки DORBLU зверху.

Смажені гриби:

Смажені гриби (можна з цибулею).

Викладаю гриби на батат і додаю шматочки DORBLU.

Разом із начинкою та шматочками блакитного сиру ставлю в духовку на 2–3 хвилини, щоб страва стала гарячою зверху.

Готово і дуже смачно.

Обійняв.

А ви любите батат?