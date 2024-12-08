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Запечений батат та три начинки до нього

Володимир ЯрославськийВолодимир Ярославський

Запечений батат та три начинки до нього
Запечений батат та три начинки до нього

Обожнюю цю солодку картоплю – і фрі, і просто запечену, і ще більше з різними "начинками".

 Батат змащую олією, підсолюю і запікаю у фользі при температурі 190°C приблизно 50 хвилин, поки він не стане м’яким.

Перевіряйте готовність шпажкою – великі бульби можуть готуватися трішки довше!

 Готовий батат розрізаю не до кінця, додаю шматочок масла та плавлений або твердий сир і виделкою замішую все в однорідну масу.

А тепер зверху викладаю начинки:

 Сирний салат:

2 варених яйця

80–100 г твердого сиру

70 г майонезу

Пів зубка часнику

Свіжий кріп

Сіль, перець

 Все натираю на тертці та змішую.

Додаю шматочки яскравого DORBLU зверху.

 Салат із шинкою:

2 варених жовтки

1 ст. л. гірчиці

Порізаний білок

60 г майонезу

80 г твердого сиру

80 г шинки

Зелена цибуля

 Жовтки розтираю з гірчицею, додаю майонез, дрібно нарізані білки та шинку. Натираю сир, змішую все і викладаю шматочки DORBLU зверху.

 Смажені гриби:

Смажені гриби (можна з цибулею).

 Викладаю гриби на батат і додаю шматочки DORBLU.

Разом із начинкою та шматочками блакитного сиру ставлю в духовку на 2–3 хвилини, щоб страва стала гарячою зверху.

Готово  і дуже смачно.

Обійняв.

А ви любите батат?

Джерело:instagram.com

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