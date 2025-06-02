Продукти, що сповільнюють старіння: результати досліджень

Старіння є основним фактором ризику розвитку неінфекційних захворювань, які в свою чергу значно погіршують якість та зменшують тривалість життя. Для оцінки біологічного старіння використовуються математичні алгоритми, що застосовуються до моделей метилювання ДНК, відомих як епігенетичний годинник.

Епігенетичний, або біологічний вік відображає функціональні та структурні зміни в організмі людини, зокрема клітин, що дає змогу прогнозувати тривалість життя та ризик виникнення вікових захворювань. Він відрізняється від хронологічного віку. Моделі метилювання ДНК, які є хімічними мітками на ДНК, здатні вказувати, старіє людина швидше або повільніше.

Науковці Університету Вашингтону та інших університетів США вивчали, як споживання тих чи інших продуктів впливає на епігенетичний вік. Вони використовували епігенетичний годинник Горвата, який враховує 353 маркери геному людини для визначення біологічного віку організму. Результати були опубліковані в травні 2025 року в журналі Aging.

У дослідженні взяли участь здорові чоловіки у віці від 50 до 72 років. Протягом восьми тижнів вони харчувалися рослинною, багатою на поживні речовини дієтою, а також дотримувалися рекомендацій щодо фізичних вправ, сну та управління стресом.

Дослідники виявили, що у суб’єктів, які вживали більшу кількість продуктів з метил-адаптогенами, до яких відносять куркуму, розмарин, часник, ягоди, зелений чай і китайський чай улун, спостерігалося зменшення епігенетичного віку. Ці переваги залишалися значними навіть після врахування змін ваги та початкового епігенетичного віку учасників. Отже, продукти мали безпосередній вплив на маркери старіння.

Природні сполуки, які містяться в метил-адаптогенах, впливають на поведінку генів, зокрема на метилювання ДНК. Попередні дослідження показали, що ці сполуки здатні підтримувати здорове старіння і допомагають знизити ризик серцевих захворювань і погіршення когнітивних функцій.

Хоча в цьому дослідженні брала участь невелика група чоловіків середнього віку, воно доповнює дані глобальних досліджень, які показують, що дієти, багаті на поліфеноли, які містяться в овочах, фруктах і чаях, пов'язані з уповільненням старіння. Зокрема, такі переваги для здоров’я мають середземноморська та традиційна японська дієти.

Отже, за допомогою харчування можливо уповільнити біологічне старіння і підтримати здоров'я в довгостроковій перспективі.