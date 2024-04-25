Закривати чи залишати дверцята пральної машини відчиненими: що варто знати

Часто виникають суперечки про те, закривати чи залишати дверцята пральної машини відчиненими. UAportal дізнався, що обидва підходи мають свої плюси і мінуси, і їх розуміння може допомогти нам прийняти правильне рішення.

Плюси

Зменшення утворення плісняви та грибка

Відкриття дверцят пральної машини допомагає запобігти утворенню плісняви та грибка, які можуть виникати, коли машинка закрита і волога лишається всередині. Це своєю чергою може призвести до того, що білизна буде пахнути свіжіше, а пральна машина в цілому буде чистішою.

Покращення циркуляції повітря

Якщо дверцята залишаються відчиненими, це забезпечує кращу циркуляцію повітря всередині пральної машини, зменшуючи ризик появи затхлого запаху. Це сприяє висиханню залишків вологи, а отже, запобігає розмноженню бактерій і плісняви.

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Мінуси

Обмеженість простору

Залишати дверцята пральної машини відчиненими може бути незручно в невеликих кімнатах, де кожен сантиметр вільного простору є цінним.

Занепокоєння з приводу безпеки

Якщо в домогосподарстві є маленькі діти або домашні тварини, залишення дверцят пральної машини відчиненими може становити загрозу безпеці, оскільки для них може виникнути спокуса залізти всередину машини або погратися з нею.

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